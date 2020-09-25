Племінниця Трампа звинуватила його у мільйонному шахрайстві зі спадщиною

Племінниця президента США Дональда Трампа, Мері Трамп подала до Верховного суду штату Нью-Йорк позов, у якому вона звинувачує главу Білого дому, його сестру Марианну Трамп та його брата Роберта Трампа у викраденні десятків мільйонів доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Племінниця Трампа звинувачує діючого главу Білого дому та інших членів сім'ї у крадіжці «десятків мільйонів доларів США», що залишилися у спадщині після смерті діда.

Зазначається, що позов був поданий за менш ніж шість тижнів до виборів президента США, на яких Дональд Трамп змагається з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом.

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Влітку брат глави Білого дому Фред Трамп подав позов до суду, аби заблокувати випуск книги Мері Трамп про родину, в якій вона, зокрема, критично описує психологічний портрет Дональда Трампа, проте суд відхилив позов.

Фото: The White House