Племінниця Трампа звинуватила його у мільйонному шахрайстві зі спадщиною
Укрінформ
Племінниця президента США Дональда Трампа, Мері Трамп подала до Верховного суду штату Нью-Йорк позов, у якому вона звинувачує главу Білого дому, його сестру Марианну Трамп та його брата Роберта Трампа у викраденні десятків мільйонів доларів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Племінниця Трампа звинувачує діючого главу Білого дому та інших членів сім'ї у крадіжці «десятків мільйонів доларів США», що залишилися у спадщині після смерті діда.
Зазначається, що позов був поданий за менш ніж шість тижнів до виборів президента США, на яких Дональд Трамп змагається з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом.
Влітку брат глави Білого дому Фред Трамп подав позов до суду, аби заблокувати випуск книги Мері Трамп про родину, в якій вона, зокрема, критично описує психологічний портрет Дональда Трампа, проте суд відхилив позов.
Фото: The White House