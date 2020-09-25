У США суд заблокував заборону Трампа на скачування TikTok

Cуд в США наказав адміністрації президента або відкласти заборону на скачування TikTok в американських онлайн-магазинах додатків, або надати юридичні документи на захист цього кроку до полудня п'ятниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Минулого тижня Міністерство торгівлі CША видало наказ на заборону скачування TikTok. Наказ мав набрати чинності минулої неділі, але заборону перенесли на тиждень.

У середу TikTok подав судовий позов на скасування заборони, після чого суддя окружного суду США по округу Колумбія Карл Ніколс заявив, що уряд має надати юридичну відповідь на запит TikTok або відкласти заборону на скачування програми.

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Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп видав указ, який з 20 вересня забороняв використання в країні китайських додатків TikTok і WeChat. 21 вересня американський суд заблокував рішення про видалення WeChat з онлайн-магазинів додатків Apple і Google.