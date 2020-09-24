TikTok видалив близько 250 відеороликів про ЛГБТ на вимогу Росії

TikTok видалив близько 250 відеороликів про ЛГБТ на вимогу Росії

Укрінформ
Відеосервіс TikTok за п’ять місяців видалив понад 500 роликів за запитом влади різних країн, половина з них – про ЛГБТ на вимогу Росії.

Як передає Укрінформ, про це розповів директор соцмережі зі зв'язків з урядами та громадськістю в Європі Тео Бертрам, повідомляє CNBC.

За словами Бертрама, Росія має репутацію країни, що дискримінує ЛГБТ-спільноту.

«Російський закон жахливий... але, на жаль, ми повинні виконувати вимоги країни, в якій працюємо», - зазначив він.

За даними звіту TikTok про прозорість діяльності, за перші пів року 2020 року сервіс видалив понад 104 мільйонів відеороликів у всьому світі за порушення правил спільноти або користувальницької угоди.

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На відео відвертого або сексуального характеру припадає 30,9% усіх видалених відео, тоді як «самогубство, заподіяння шкоди собі та небезпечні дії» становлять 13,4%.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що схвалює угоду з придбання американськими компаніями Oracle і Walmart мережі TikTok у США.

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