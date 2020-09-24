TikTok видалив близько 250 відеороликів про ЛГБТ на вимогу Росії
Як передає Укрінформ, про це розповів директор соцмережі зі зв'язків з урядами та громадськістю в Європі Тео Бертрам, повідомляє CNBC.
За словами Бертрама, Росія має репутацію країни, що дискримінує ЛГБТ-спільноту.
«Російський закон жахливий... але, на жаль, ми повинні виконувати вимоги країни, в якій працюємо», - зазначив він.
За даними звіту TikTok про прозорість діяльності, за перші пів року 2020 року сервіс видалив понад 104 мільйонів відеороликів у всьому світі за порушення правил спільноти або користувальницької угоди.
На відео відвертого або сексуального характеру припадає 30,9% усіх видалених відео, тоді як «самогубство, заподіяння шкоди собі та небезпечні дії» становлять 13,4%.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що схвалює угоду з придбання американськими компаніями Oracle і Walmart мережі TikTok у США.