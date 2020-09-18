За користувачами Instagram могли шпигувати через камери смартфонів

На компанію Facebook подали до суду через підозру у шпигуванні за користувачами додатку Instagram за допомогою несанкціонованого використання камер смартфонів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що позов з’явився в липні після повідомлень медіа про те, що додаток для обміну фотографіями мав доступ до камер iPhone, навіть коли вони не використовувалися активно.

Facebook спростував ці повідомлення та вказав причину доступу до камер — програмна помилка у коді. Вона спричинила виникнення хибних повідомлень про те, що Instagram має доступ до камер iPhone.

У скарзі, яку користувачка додатку Брітані Кондіті подала до Федерального суду Сан-Франциско, стверджується, що використання камери є навмисним і здійснюється з метою «збору цінних даних користувачів Instagram, до яких застосунок зазвичай не має доступу».

Там також наголошується, що «отримуючи надзвичайно приватні та інтимні особисті дані про своїх користувачів, у тому числі щодо приватного життя у власних будинках», Instagram та Facebook можуть збирати «цінні відомості та проводити маркетингові дослідження».

Facebook відмовився коментувати інцидент.

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Зазначається також, що у позові, поданому раніше, Facebook звинуватили у використанні технології розпізнавання облич для незаконного збору біометричних даних користувачів Instagram, кількість яких сягає 100 млн. Компанія оскаржила звинувачення та заявила, що Instagram не використовує технологію розпізнавання облич.