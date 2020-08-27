Застосунок від українських розробників обійшов TikTok та Instagram в App Store

Застосунок від українських розробників Reface зайняло перше місце в американському App Store в категорії "Розваги".

Як передає Укрінформ, про це liga.net один з розробників Олесь Петрів.

За його словами, кількість завантажень в App Store перевищила 27 мільйонів.

Reface (раніше Doublicat) - проєкт стартапу RefaceAI. Програма на основі штучного інтелекту змінює обличчя людей на фото і відео із заощадженням їх міміки. Вона також посіла друге місце в категорії безкоштовних додатків, випередивши Instagram, YouTube і Messenger.

Як повідомив СЕО стартапу Роман Могильний, Reface є лідером категорії і в Google Play.

"Одним з тригерів популярності в App Store стали недавні публікації в Techcrunch і VICE. Ще один фактор віральності - соцмережі селебріті, які почали використовувати Reface App та робити регулярні пости в Instagram: Britney Spears, Snoop Dogg, Dua Lipa, Trevor Noah. Не один -два поста, а власне використовувати їх регулярно", - пояснює успіх СЕО компанії, Роман Могильний.

У США додаток утримує 4 позицію, а в Канаді, Великобританії та ще 15 країнах — входить в топ. Його зріст, за словами СЕО, на 90% органічний, але більшу роль в його популярності відіграла реклама.

Як раніше повідомляло агентство, українська студія Neocortext на початку року випустила додаток для Android і iOS з технологією діпфейк для заміни особи на зображенні на обличчя користувача.

За словами генерального директора Neocortext, додаток працює не так, як аналоги, і не будує 3D-модель особи користувача, тому що подібна технологія працює в обмежених випадках і вимагає наявності вже обробленого контенту.