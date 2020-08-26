На КПВВ у "сірій зоні" орудують шахраї - виманюють гроші за додаток “Дій вдома”

Біля КПВВ мають місце випадки, коли в так званій сірій зоні під виглядом «волонтерів» шахраї нав’язують свої послуги щодо встановлення мобільного додатка «Дій вдома».

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ

За оперативною інформацією відомо, що незаконні збройні формування пропускають цих осіб у «сіру зону» під виглядом громадян, які слідують через лінію розмежування. При цьому карантинні обмеження, запроваджені окупантами, не розповсюджуються на цих аферистів, та вони безперешкодно повертаються до тимчасово окупованої території. Діючи «під дахом» російських найманців, ці люди, які називають себе «волонтерами», неподалік блок-посту окупантів вишукують довірливих осіб.

Державна прикордонна служба України застерігає громадян, які прямують з тимчасово окупованої території, від отримання сумнівних послуг у підозрілих осіб. Прикордонники в контрольному пункті завжди готові допомогти. Тому, у разі виникнення питань стосовно перетину лінії розмежування або щодо встановлення додатку «Дій вдома», необхідно звертатись до посадових осіб безпосередньо в КПВВ.

"Вкотре наголошуємо: усі процедури контролю безкоштовні. В жодному разі не давайте гроші або інші матеріальні цінності за послуги установки мобільного додатка «Дій вдома» або інших послуг, які пропонують шахраї", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, "Дій вдома" — додаток для запобігання поширенню COVID-19 в Україні. Особа, яка підлягає самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, зобов’язана встановити та активувати мобільний додаток «Дій вдома». У разі неможливості встановлення такого мобільного додатку особа підлягає обсервації.