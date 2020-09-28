Трамп не платив податків впродовж років до свого президентства – NYT

Нинішній президент США Дональд Трамп, як виявилося, не сплачував податків з прибутку впродовж десятка років до того, як став главою Білого дому.

Про це повідомило в неділю американське впливове видання The New York Times, журналісти якого отримали можливість ознайомитися з податковими деклараціями Трампа, передає Укрінформ.

"Дональд Трамп сплатив 750 доларів федерального податку з прибутку в рік, коли переміг на виборах президента. В перший рік роботи в Білому домі він сплатив ще 750 доларів. Впродовж десяти з останніх 15-ти років він не сплачував податків з прибутку взагалі", - зауважує видання.

Читайте також: Племінниця Трампа звинуватила його у мільйонному шахрайстві зі спадщиною

Це вдавалося Трампові здебільшого тому, що він повідомляв про втрати набагато більші, ніж заробіток.

Тим часом сам президент США заперечив цю інформацію

"Це абсолютно фейкові новини", - заявив Трамп журналістам у неділю.

Він наголосив, що зрештою оприлюднить свої податкові декларації, однак зараз не може цього зробити, оскільки їх перевіряє Служба внутрішніх доходів.

"Я сплачував багато, і в тому числі як заплатив багато податків на прибуток", - заявив нинішній глава Білого дому.

Читайте також: Трамп ухилився від відповіді про мирну передачу влади в разі програшу на виборах

Нагадаємо: Дональд Трамп ще з початку своєї першої президентської кампанії всіляко ухилявся від вимог оприлюднити його податкові декларації. Водночас у ЗМІ, а також у мемуарах людей, які знали його впродовж попередніх років, повідомлялося про те, що бізнес Дональда Трампа супроводжувався сумнівними заявами про банкрутство, а також підозрами про ухиляння від сплати податків.

Фото: Білий дім