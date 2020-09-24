Трамп ухилився від відповіді про мирну передачу влади в разі програшу на виборах

Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи гарантує він мирну передачу влади, якщо програє вибори кандидату від демократів Джо Байдену.

Про це повідомляє CNBC, передає Укрінформ.

Питання журналіста про те, чи погодиться Трамп на мирну передачу влади, прозвучало під час пресконференції в Білому домі у середу, 23 вересня.

«Що ж, подивимося, що станеться. Ви знаєте, що я дуже сильно висловлював невдоволення з приводу голосування (поштою), і це повна катастрофа», - заявив президент.

За кілька хвилин Трамп раптово вийшов із зали для брифінгів, сказавши пресі: «Я повинен піти, щоб зробити екстрений телефонний дзвінок».

Коментуючи заяву Трампа, Джо Байден сказав, що вона його «розвеселила».

«Мене розвеселило це. Я запитав, в якій країні ми знаходимося. Послухайте, він говорить найбільш ірраціональні речі. Я не знаю, що сказати», - заявив Байден журналістам.

Як повідомлялося, вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.