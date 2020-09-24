Трамп ухилився від відповіді про мирну передачу влади в разі програшу на виборах
Про це повідомляє CNBC, передає Укрінформ.
Питання журналіста про те, чи погодиться Трамп на мирну передачу влади, прозвучало під час пресконференції в Білому домі у середу, 23 вересня.
«Що ж, подивимося, що станеться. Ви знаєте, що я дуже сильно висловлював невдоволення з приводу голосування (поштою), і це повна катастрофа», - заявив президент.
За кілька хвилин Трамп раптово вийшов із зали для брифінгів, сказавши пресі: «Я повинен піти, щоб зробити екстрений телефонний дзвінок».
Коментуючи заяву Трампа, Джо Байден сказав, що вона його «розвеселила».
«Мене розвеселило це. Я запитав, в якій країні ми знаходимося. Послухайте, він говорить найбільш ірраціональні речі. Я не знаю, що сказати», - заявив Байден журналістам.
Як повідомлялося, вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.