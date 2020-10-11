Байден заявив, що може програти вибори лише через шахрайство

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що може програти вибори тільки в разі махінацій на дільницях, і закликав своїх прихильників голосувати.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на передвиборчому заході в Ері, штат Пенсильванія, повідомляє Daily Mail.

"Друзі, ви маєте прийти та проголосувати, тому що єдиний спосіб, у який ми можемо програти, - це шахрайство на виборчих дільницях", - сказав Байден.

Водночас пізніше він заявив, що прийме результати голосування, а його слова були "вирвані з контексту".

Раніше Байден заявляв, що його найбільше непокоїть те, що Трамп може намагатися "вкрасти" перемогу.

Вибори президента США пройдуть 3 листопада.

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