Організатори скасували другий тур дебатів Трампа і Байдена - ЗМІ

Другий тур дебатів між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом, запланований на 15 жовтня у Флориді, скасований.

Про це повідомляє впливове американське видання The Washington Post із посиланням на організаторів дебатів, передає Укрінформ.

«Комісія з питань президентських дебатів заявила, що другий тур дебатів між Байденом і Трампом, запланований на наступний четвер у Маямі, скасований»,- зазначає видання.

У Комісії пояснили це тим, що і Трамп, і Байден оголосили про інші плани на цей вечір.

"Очевидно, що 15 жовтня дебатів не буде, і Комісія зосередить свою увагу на підготовку до заключних президентських дебатів, запланованих на 22 жовтня", - йдеться у заяві.

При цьому зазначається, що обидва кандидати домовились зустрітись 22 жовтня у Нешвілі.

Нагадаємо: перший тур президентських дебатів відбувся 29 вересня у Клівленді. Загалом, за попередньо узгодженим розкладом, до дня голосувань, 3 листопада, передбачалося проведення трьох турів дебатів за участю кандидатів у президенти, і одна зустріч кандидатів у віцепрезиденти США.

Фото: BBC