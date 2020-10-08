Трамп - проти віртуальних дебатів із Байденом

Президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі у віртуальних дебатах із Джо Байденом після зміни формату дебатів.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в інтерв’ю Fox News.

«Комісія змінила формат дебатів, що є неприйнятним для нас. Я не буду брати участь у віртуальних дебатах. Я не буду витрачати час на віртуальні дебати», - сказав Трамп.

Він також заявив, що «переміг» Байдена на перших дебатах, і очікував, що повторить свій успіх під час других.

Глава Білого дому, також звинуватив Комісію з президентських дебатів у тому, що вона намагається «захистити» Байдена.

Раніше Комісія з президентських дебатів оголосила, що другі дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом, які заплановані на 15 жовтня, відбудуться у віртуальному форматі.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок 29 вересня відбулися перші дебати в президентських перегонах у США за участі Джо Байдена і Дональда Трампа. Із самого початку вони перетворилися на хаос після того, як Трамп став голосно переривати свого опонента й позбавляти його права на відведений час для висловлювань.

Комісія з питань президентських дебатів у США оголосила про зміни у форматі подальших обговорень для того, щоб уникнути повторення хаосу в дискусії, яка сталася під час перших дебатів.

Згодом стало відомо, що глава Білого дому Дональд Трамп захворів на коронавірус. Одразу, після цієї новини Байден здав тест на COVID-19. Тест був негативний.

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