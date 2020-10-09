Трамп хоче брати участь у виборчих мітингах, однак досі може бути носієм COVID-19 - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп тисне на медиків і помічників, щоби вони дозволили йому брати участь у виборчих мітингах та інших заходах особисто вже цього тижня, попри те, що досі може бути активним носієм коронавірусу.

Про це повідомляє в п'ятницю впливовий телеканал CNN із посиланням на інсайдерську інформацію з Білого дому, передає Укрінформ.

"Дональд Трамп, схоже, готовий уже припинити свою ізоляцію та влитися у виборчу кампанію – попри неповну ясність щодо стану його здоров'я, відсутність незалежної оцінки його фізичного стану, а також застереження з боку медичних експертів, що він, ймовірно, все ще поширює вірус", - інформує телеканал.

Зазначається, що Трамп був розгніваний через суттєве послаблення його політичних рейтингів за кілька тижнів до виборів, і тому вимагав від медиків та своїх помічників у кампанії дозволити йому повернутися до виборчої агітації.

"Він сказав, що спланував (виборчі – ред.) мітинги вже цієї суботи, однак помічники заперечили перспективу організації зустрічей так рано", - зауважує телеканал.

Президент "шалено" наполягав на особистій участі в наступних президентських дебатах, а також у переговорах з демократами щодо нового трильйонного пакета стимулювання американської економіки. Це викликало припущення у персоналу, що "несамовиті коливання темпераменту та приголомшливі розвороти з одного в інший бік пов'язані з його медичним станом, а саме з використанням дексаметазону – стероїду, який він приймав як частину лікування коронавірусу".

Зараз же глава Білого дому більшу частину справ веде телефоном, оскільки чиновники уникають з ним тісного контакту. Ті, хто приймав його дзвінки, одностайно називають його "бадьорим", хоча цього не було помітно під час його останніх телефонних інтерв'ю для Fox News і Fox Business. Там він лише агресивно висловлювався на адресу своїх політичних суперників, а також найвищих посадовців у власній адміністрації.

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Як повідомлялося, президент США повідомив про позитивний тест на коронавірус в ніч проти 3 жовтня. Минулої п'ятниці він був госпіталізований і впродовж кількох днів проходив інтенсивну терапію із застосуванням експериментальних ліків у військовому шпиталі. В понеділок він повернувся до Білого дому.

Лікар президента Шон Конлі заявив у четвер, що лікування Дональда Трампа завершене, і висловив сподівання, що президент зможе повернутися вже цієї суботи до суспільного життя.