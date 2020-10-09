Лікувальний «коктейль» Трампа з антитілами містив донорську кров трьох пацієнтів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Straits Times.
Зразки крові трьох пацієнтів були використані для розробки експериментального коктейлю з антитілами, який використовувався для лікування президента США Дональда Трампа після того, як у нього виявили хворобу COVID-19.
Національний центр з інфекційних хвороб Сінгапуру (NCID) відповів на запит про співпрацю американської біотехнологічної компанії Regeneron, яка розробила лікувальний коктейль з антитілами від нового коронавірусу.
Після отримання схвалення та інформованої згоди пацієнтів, NCID знайшов п’ять пацієнтів, щоб зібрати достатню кількість зразків для розробки коктейлю з антитілами.
У NCID заявили, що спочатку Regeneron попросила відібрати до 20 одужалих пацієнтів з коронавірусом. У результаті було відібрано п’ять осіб. Потім у Regeneron повідомили, що зразків досить для розробки засобу з антитілами.
Видання повідомляє, що Regeneron у результаті використовувала лише три з п’яти зразків сінгапурців в якості відправної точки дослідження, спрямованого на розробку антитіл.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп отримує експериментальний коктейль ліків проти коронавірусу, виготовлений компанією Regeneron.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня, в ніч проти п'ятниці 2 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив, що в результаті тестів у нього та його дружини виявили коронавірус.