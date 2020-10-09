Лікувальний «коктейль» Трампа з антитілами містив донорську кров трьох пацієнтів

Президента США Дональда Трампа лікували від COVID-19 за допомогою медичного засобу, що був розроблений на основі зразків крові трьох мешканців Сінгапуру, які раніше перехворіли на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Straits Times.

Зразки крові трьох пацієнтів були використані для розробки експериментального коктейлю з антитілами, який використовувався для лікування президента США Дональда Трампа після того, як у нього виявили хворобу COVID-19.

Національний центр з інфекційних хвороб Сінгапуру (NCID) відповів на запит про співпрацю американської біотехнологічної компанії Regeneron, яка розробила лікувальний коктейль з антитілами від нового коронавірусу.

Після отримання схвалення та інформованої згоди пацієнтів, NCID знайшов п’ять пацієнтів, щоб зібрати достатню кількість зразків для розробки коктейлю з антитілами.

У NCID заявили, що спочатку Regeneron попросила відібрати до 20 одужалих пацієнтів з коронавірусом. У результаті було відібрано п’ять осіб. Потім у Regeneron повідомили, що зразків досить для розробки засобу з антитілами.

Видання повідомляє, що Regeneron у результаті використовувала лише три з п’яти зразків сінгапурців в якості відправної точки дослідження, спрямованого на розробку антитіл.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп отримує експериментальний коктейль ліків проти коронавірусу, виготовлений компанією Regeneron.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня, в ніч проти п'ятниці 2 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив, що в результаті тестів у нього та його дружини виявили коронавірус.