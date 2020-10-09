Трамп може повернутися до суспільного життя в суботу – лікар Білого дому

Команда медиків, що проводила лікування президента США від захворювання на COVID-19, завершила терапію та оголосила, що глава Білого дому може повернутися до суспільного життя вже цієї суботи.

Про це йдеться в доповіді лікаря президента Шона Конлі, оприлюдненого Білим домом у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В суботу мине 10 днів після встановленого в четвер діагнозу (COVID-19 – ред.). З огляду на траєкторію вдосконаленої діагностики, яку проводила команда, я повною мірою сподіваюся, що президент повернеться в цей час до суспільного життя", - зауважив Конлі.

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Він підкреслив, що після лікування Дональда Трампа в шпиталі, його фізичний стан залишається стабільним, без будь-яких ознак, що могли б вказувати на прогресування хвороби. Лікар також зауважив, що команда не виявила жодних побічних симптомів від наданої терапії.

Конлі підкреслив, що курс лікування від COVID-19 завершений. При цьому він оприлюднив фізичні показники здоров'я президента: частота серцевих скорочень: 69 ударів/хв; артеріальний тиск: 127/81 мм рт. ст.; частота дихання 15-17 вдихів/хв; пульсоксиметрія 96-98%.

Нагадаємо: про захворювання президента США і першої леді було офіційно повідомлено в ніч проти 3 жовтня. Впродовж кількох днів Дональд Трамп проходив інтенсивну терапію із застосуванням експериментальних ліків у військовому шпиталі. В понеділок він повернувся до Білого дому.