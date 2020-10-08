У Білому домі за останні дні коронавірус виявили у 34 працівників – ЗМІ

У Білому домі протягом останніх днів COVID-19 діагностували у 34 працівників і людей, які контактували з ними.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News з посиланням на внутрішні документи адміністрації.

Документи, датовані 7 жовтня, було розповсюджено серед вищого керівництва Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, відділу Міністерства нацбезпеки та відомства, відповідального за прийняття на національному рівні заходів у зв'язку з лихом у сфері охорони здоров'я.

Повний список імен не уточнюється, однак в ньому зокрема присутні обидва радники президента США - Гоуп Гікс та Стівен Міллер, вони нещодавно отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

За даними телеканалу, це свідчить про те, що коронавірус швидко поширюється серед адміністрації Трампа. Нещодавно повідомлялося про 24 заражених працівників Білого дому та осіб, що контактували з ними.

Як повідомляв Укрінформ, 2 жовтня стало відомо про захворювання президента США Дональда Трампа COVID-19. Він був госпіталізований у Національний військовий медичний центр імені Уолтера Ріда. У понеділок Трамп виписався з лікарні і повернувся в Білий дім.

Серед захворілих в оточенні президента після відвідування публічного заходу, коли Трамп офіційно номінував Емі Барретт на посаду судді Верховного суду, коронавірус підтвердили у першої леді, найближчої помічниці Трампа Гоуп Хікс, ряду сенаторів-республіканців, президента Університету Нотр-Дам Джона Дженкінса, наближеної до президента ексрадниці Келіан Конвей, а також у глави передвиборчої кампанії Трампа Білла Степієна.