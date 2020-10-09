У США щодня реєструють 45 тисяч нових випадків коронавірусу

У Сполучених Штатах щодня реєструють в середньому 45 тисяч випадків коронавірусу.

Про це передає Укрінформ із посиланням на CNN.

Зазначається, що ця цифра на 8% більша, ніж на минулому тижні, та вдвічі вища за червневу статистику, коли США почали пом’якшення карантинних обмежень.

За прогнозами фахівців Інституту метрик та оцінки стану здоров’я при Вашингтонському університеті, станом на січень наступного року щодня може помирати більше 2 900 американців.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 жовтня у світі зареєстровано 36 753 910 випадків коронавірусу, зокрема 1 066 856 летальних випадків і 27 667 554 випадки одужання. У США в даний час зафіксували 7 833 763 випадків коронавірусу.