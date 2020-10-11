Нагірний Карабах: Баку і Єреван обмінялися звинуваченнями у зриві перемир'я

Нагірний Карабах: Баку і Єреван обмінялися звинуваченнями у зриві перемир'я

Укрінформ
Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні перемир'я якого вдалося досягти напередодні на переговорах у Москві.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ

Зокрема, помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв на пресконференції заявив, що збройні сили Вірменії продовжують обстріл азербайджанських військових позицій і населених пунктів.

"Як відомо, сьогодні (10 жовтня – ред.) мало набути чинності "тимчасове перемир'я". Однак вірменська сторона продовжує атаки на азербайджанських військових і обстріли населених пунктів Азербайджану. Азербайджанська армія змушена відповідати на ці дії в умовах "гуманітарного перемир'я", - сказав Гаджієв.

Він додав, що "гуманітарне перемир'я" в Нагірному Карабаху носить тимчасовий і цільовий характер - передбачає обмін тілами загиблих, а також полоненими за принципом "всіх на всіх".

Читайте також: Азербайджан заявив, що зайняв у Карабасі ще 9 населених пунктів, Вірменія спростовує

Своєю чергою представник міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що азербайджанські військові завдали ударів по низці населених пунктів у його країні.

"Противник застосував ударні безпілотники по селу Еріцванк на території Вірменії, а також селу Арцванік Капанського району Сюнікської області Республіки Вірменія", - наводить DW повідомлення Овіннісяна. За його словами, внаслідок удару загинула одна людина.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов і Сергій Лавров ухвалили спільний документ щодо Нагірного Карабаху за підсумками переговорів у Москві, які тривали понад десять годин.

За словами Лаврова, було досягнуто домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Читайте також: Австрія пропонує провести в себе переговори щодо Нагірного Карабаху

 Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Читайте також: Єреван готовий до дзеркальних поступок щодо Карабаху - Пашинян

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-