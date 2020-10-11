Нагірний Карабах: Баку і Єреван обмінялися звинуваченнями у зриві перемир'я

Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні перемир'я якого вдалося досягти напередодні на переговорах у Москві.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ

Зокрема, помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв на пресконференції заявив, що збройні сили Вірменії продовжують обстріл азербайджанських військових позицій і населених пунктів.

"Як відомо, сьогодні (10 жовтня – ред.) мало набути чинності "тимчасове перемир'я". Однак вірменська сторона продовжує атаки на азербайджанських військових і обстріли населених пунктів Азербайджану. Азербайджанська армія змушена відповідати на ці дії в умовах "гуманітарного перемир'я", - сказав Гаджієв.

Він додав, що "гуманітарне перемир'я" в Нагірному Карабаху носить тимчасовий і цільовий характер - передбачає обмін тілами загиблих, а також полоненими за принципом "всіх на всіх".

Своєю чергою представник міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що азербайджанські військові завдали ударів по низці населених пунктів у його країні.

"Противник застосував ударні безпілотники по селу Еріцванк на території Вірменії, а також селу Арцванік Капанського району Сюнікської області Республіки Вірменія", - наводить DW повідомлення Овіннісяна. За його словами, внаслідок удару загинула одна людина.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов і Сергій Лавров ухвалили спільний документ щодо Нагірного Карабаху за підсумками переговорів у Москві, які тривали понад десять годин.

За словами Лаврова, було досягнуто домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

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Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.