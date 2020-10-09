Азербайджан заявив, що зайняв у Карабасі ще 9 населених пунктів, Вірменія спростовує

Влада Азербайджану заявила про встановлення контролю ще над дев'ятьма населеними пунктами у Нагірному Карабасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє APA.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у зверненні до нації оголосив, що поселення Гадрут, а також села Чайлі, Юхарі Гузлак, Горазілі, Гішлаг, Гараджалі, Афанділар, Сур та Сулейманлі "визволені від окупації".

Як повідомляє News.am, представник Міністерства оборони Вірменії Артсрун Ованесян розмістив на своїй сторінці у Facebook наступний допис:

"Я зараз перебуваю в Гадруті, і я чомусь бачу лише вірмен".

Раніше прессекретар президента Арцаху (Нагірного Карабаху - ред.) Вахрам Погосян написав на своїй сторінці у Facebook наступне: «Наступна фантасмагорія Ільхама Алієва (президента Азербайджану - ред.), згідно з якою Гадрут нібито захоплений, є такою ж далекою від реальності, як і перелякані азербайджанські військові від Гадрута, тобто це десятки кілометрів».

Як повідомлялося, Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту у Нагірному Карабасі врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Фото: apa.az