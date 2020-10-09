Конфлікт у Карабасі: в ООН заявляють про загибель 53 цивільних

Понад 50 цивільних осіб загинули з початку ескалації конфлікту 27 вересня в Нагірному Карабасі та на прилеглих територіях.

Як передає Укрінформ, про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

За її словами, серед загиблих є діти. Унаслідок бойових дій зруйновано значну кількість будівель, включаючи житлові будинки, школи та інші цивільні об'єкти, переважна більшість яких була розташована в Нагірному Карабасі.

Бачелет висловила занепокоєння через страждання цивільного населення в регіоні, оскільки військові дії продовжують розширюватися вздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі та впливають на інші населені пункти за межами безпосередньої зони бойових дій.

«Викликає глибоке занепокоєння те, що в останні дні ми бачили, за отриманими повідомленнями, що населені райони піддавалися обстрілам з важкої зброї в зоні конфлікту і навколо неї», - зазначила Бачелет.

Вона нагадала сторонам конфлікту про необхідність дотримуватися взятих на себе зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права про захист цивільних осіб і цивільної інфраструктури.

Бачелет також повідомила, що в районі бойових дій були задіяні касетні бомби.

«Застосування таких боєприпасів повинно бути негайно припинено», - заявила вона, закликавши Вірменію та Азербайджан приєднатися до більш ніж 100 держав, що ратифікували Конвенцію по касетним боєприпасам.

Тривогу, за її словами, викликає також той факт, що бойові дії ведуться під час пандемії коронавірусу. В умовах триваючого насильства дотримання заходів соціального дистанціювання і доступ жителів до медичної допомоги можуть бути ускладнені, попередила вона. "Слід забезпечити доступ до охорони здоров'я, включаючи психологічну підтримку жертв конфлікту", - резюмувала верховний комісар ООН.

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Як повідомлялося, 27 вересня Вірменія та Азербайджан почали бойові дії у Нагірному Карабасі та звинуватили одне одного в ескалації насильства.

У міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що військові країни розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

За міжнародним правом, територія Нагірного Карабаху належить Азербайджану. Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану у контексті карабаського конфлікту.