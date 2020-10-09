Австрія пропонує провести в себе переговори щодо Нагірного Карабаху

Австрія пропонує провести на своїй території переговори з мирного врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі.

Про це повідомив у четвер на своїй сторінці у Twitter австрійський канцлер Себастіан Курц, передає кореспондент Укрінформ.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови з прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном я висловив надію на мирне врегулювання та підтвердив нашу пропозицію провести наступний раунд переговорів між двома сторонами. Австрія завжди була місцем для діалогу, і ми будемо продовжувати сприяти деескалації та прямим переговорам", - написав глава австрійського уряду.

Курц висловив занепокоєння з приводу ескалації, яка триває у Нагірному Карабасі та заявив, що військового вирішення цього конфлікту немає.

"Австрія закликає припинити бойові дії та підтримує переговори під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ", - заявив він.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною «республікою», але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.