Баку і Єреван домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабасі

Баку і Єреван домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабасі

Укрінформ
Міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов і Сергій Лавров ухвалили спільний документ за підсумками переговорів у Москві щодо Нагірного Карабаху, які тривали понад десять годин.

Про це в суботу, 10 вересня, повідомило агентство ТАСС, передає Укрінформ.

За словами Лаврова, на переговорах щодо невизнаної "республіки" досягнуто домовленості про припинення вогню із 12:00 10 жовтня.

При цьому він додав, що формат режиму припинення вогню буде узгоджено додатково.

Також Азербайджан і Вірменія повернуться до переговорів у Мінському форматі для мирного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі. Формат переговорів не зміниться. 

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Як повідомлялося, Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту у Нагірному Карабасі врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

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