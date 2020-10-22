У Байдена не виявили коронавірусу перед дебатами з Трампом

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден перед другим туром дебатів з Дональдом Трампом здав негативний тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що висуванець від демократів Джо Байден отримав негативний результат тесту на коронавірус напередодні дебатів з чинним президентом США, які відбудуться у місті Нешвілл.

"Сьогодні колишній віцепрезидент Байден пройшов ПЛР-тестування, і COVID-19 у нього не було виявлено", - заявили у передвиборчому штабі кандидата від демократів.

Читайте також: Організатори дебатів між Трампом і Байденом будуть відключати мікрофони

Як повідомляв Укрінформ, перший тур дебатів за участю Трампа та Байдена відбувся 29 вересня у Клівленді. З перших хвилини вони перетворилися на хаос через постійні спроби чинного президента перервати або перекричати свого опонента та ведучого.