Вибори у США: Білий дім обгородили парканом, поліцію перевели на посилений режим

Поліція Вашингтона переведена на режим підвищеної готовності у зв'язку з можливими заворушеннями після президентських виборів у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Усі поліцейські округу Колумбія наступну добу перебуватимуть на службі. Крім того, навколо Білого дому вночі споруджено додаткові огорожі.

У межах периметру Білого дому також знаходяться 250 резервістів Національної гвардії, які в разі необхідності прийдуть на допомогу поліції.

Відомо, що у середмісті Вашингтона різні заклади та установи продовжують закривати вікна щитами.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер заявила, що схвалює мирні протести, але попередила, щоб вони не переростали у насильство.

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Як повідомлялося, у вівторок, 3 листопада, американські виборці закінчать віддавати свої голоси за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Окрім президента, американці сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

Фото: Daily Mail