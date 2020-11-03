Вибори у США: Білий дім обгородили парканом, поліцію перевели на посилений режим
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.
Усі поліцейські округу Колумбія наступну добу перебуватимуть на службі. Крім того, навколо Білого дому вночі споруджено додаткові огорожі.
У межах периметру Білого дому також знаходяться 250 резервістів Національної гвардії, які в разі необхідності прийдуть на допомогу поліції.
Відомо, що у середмісті Вашингтона різні заклади та установи продовжують закривати вікна щитами.
Мер Вашингтона Мюріел Баузер заявила, що схвалює мирні протести, але попередила, щоб вони не переростали у насильство.
Як повідомлялося, у вівторок, 3 листопада, американські виборці закінчать віддавати свої голоси за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.
Окрім президента, американці сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.
Фото: Daily Mail