У США сьогодні обирають президента

У вівторок, 3 листопада, американські виборці закінчать віддавати свої голоси за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Наразі майже 100 млн американців проголосували, передає Укрінформ із посиланням на U.S. Elections Project.

Попри те, що зазвичай ім’я переможця відоме в ніч виборів, очікується, що цьогорічний підрахунок голосів займе більше часу через відправку значної кількості бюлетенів поштою із міркувань епідеміологічної безпеки через пандемію COVID-19.

Згідно з останніми соцопитуваннями, демократ Джо Байден випереджає у рейтингу чинного президента. Так, його перевага над Трампом дорівнювала приблизно 8% при статистичній помилці до 3,2%.

Але Трамп, як і раніше, близько до Байдена в достатній кількості штатів, щоб дати йому 270 голосів колегії вибірників, необхідних для переобрання на другий термін.

Наразі традиційно вже відомі результати голосування у перших містечках. Так, у Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир Байден отримав п'ять голосів, а чинний президент Дональд Трамп - нуль. У сусідньому місті Міллсфілд більшість голосів виборці віддали за Трампа - 16 голосів, за Байдена - 5 голосів.

Окрім президента, американці сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.