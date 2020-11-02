ФБР відкрило справу проти «тітушок» Трампа в Техасі

ФБР почало розслідування за фактом агресивного переслідування агітаційного автобуса Джо Байдена у штаті Техас автомобілями, обвішаними прапорами на підтримку Дональда Трампа.

Як повідомляє у понеділок CNN, автівки намагалися скинути автобус на узбіччя, передає Укрінформ.

"Відділу ФБР у Сан-Антоніо відомо про інцидент, проводиться розслідування", - заявила з приводу цього речниця Бюро Мішель Лі.

На відео, що потрапило в мережу, видно, як виборчий автобус Джо Байдена оточила колона автомобілів з прапорами за Трампа, які намагалися сповільнити його рух. Один із пікапів, який небезпечно переслідував автобус позаду, наїхав на автомобіль з працівниками кампанії Байдена, пом'явши бокові двері автівки.

За словами свідків, колона з прапорами за Трампа, яка складалася здебільшого з масивних пікапів та позашляховиків, уповільнила рух автобуса до приблизно 30 км/год та намагалася примусити його виїхати на узбіччя. При цьому, люди з пікапів "за Трампа" вигукували нецензурні лайки та поводили себе дуже агресивно.

Інцидент стався в п'ятницю, коли автобус демократів їхав із Сан-Антоніо до Остіна за маршрутом агітаційної кампанії. Кандидат у президенти Джо Байден та претендентка на посаду віцепрезидента США Камала Гарріс не були в цей момент у агітаційній колоні.

Співробітники автобуса негайно зателефонували 911, і місцеві правоохоронці зрештою допомогли прибути демократам до місця призначення.

Сам же президент Трамп розмістив на своїй твітер-сторінці відео з інцидентом і написав: "Я люблю Техас!"

Водночас, на виборчому мітингу в суботу Трамп заявив, що його прихильники начебто в такий спосіб захищали автобус кампанії Джо Байдена.

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Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбудеться останній день голосувань на виборах глави Білого дому і частини Конгресу Сполучених Штатів.