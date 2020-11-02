Білий дім огородять парканом перед виборами – CNN

Американські служби огородять додатковим парканом увесь периметр Білого дому напередодні виборів президента США в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Йдеться про модель паркану, що був зведений навколо Білого дому влітку цього року під час протестів.

У Секретній службі США не прокоментували новину.

Зазначається, що зведення додаткового паркану навколо резиденції президента США пов’язане з можливими протестами після виборів глави держави, які відбудуться вже на цьому тижні.

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Як відомо, у вівторок, 3 листопада, у США відбудуться вибори президента. За крісло у Білому домі змагатимуться чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.