У Байдена - 264 з 270 голосів, підрахунок триває

У США триває підрахунок голосів на президентських виборах: у чинного президента Дональда Трампа на даний час 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 264 голоси із 270 необхідних.

Як передає Укрінформ, про це свідчать попередні дані, опубліковані виданням Fox News.

Основна боротьба розгорнулася в чотирьох штатах: Північній Кароліні (15 голосів вибірників), Неваді (6 голосів), Джорджії (16) і Пенсільванії (20 голосів). Трамп зараз лідирує у Північній Кароліні (50.9%) і Пенсільванії (49,59%), а в Неваді - Байден (49.43%).

На Алясці (3) також триває підрахунок голосів.

Трампа на даний час підтримали Флорида (29 голосів виборців), Айова (6), Огайо (18), Техас (38), Алабама (9), Арканзас (6), Айдахо (4), Індіана (11), Кентуккі (8), Канзас (5), Луїзіана (8), Міссурі (10), Міссісіпі (6), Північна Дакота (3), Оклахома (7), Південна Кароліна (9), Південна Дакота (3), Теннессі (11), Юта (6), Західна Вірджинія (5), Вайомінг (3), Небраска (5), Монтана (3).

Байдена підтримали штати Вашингтон (12), Орегон (7), Каліфорнія (55), Арізона (11), Нью-Мексико (5), Вермонт (3), Колорадо (9), Гаваї (4), Міннесота (10), Іллінойс (20), Нью-Йорк (29), Нью-Джерсі (14), Нью-Гемпшир (4), Массачусетс (11), Меріленд (10), Делавер (3), Род-Айленд (4), Коннектикут (7), округ Колумбія (3), Вірджинія (13), Мен (4).

Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах.

Глава Білого дому звинуватив представників Демпартії в тому, що вони намагаються позбавити його перемоги на виборах за допомогою фальшивих голосів.

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