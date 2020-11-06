Трамп заявив, що демократи хочуть «вкрасти» у нього вибори

Глава Білого дому звинуватив представників Демпартії у тому, що вони намагаються позбавити його перемоги на виборах за допомогою фальшивих голосів.

При цьому Трамп не навів жодних доказів для обґрунтування своєї заяви, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якщо порахувати законні голоси, я легко перемагаю. Якщо порахувати фальшиві голоси, вони (демократи - ред.) можуть спробувати вкрасти вибори у нас", - сказав Трамп.

Він наголосив, що виступає за припинення обробки бюлетенів, які надійшли поштою.

Чинний президент США висловив сподівання, що в підсумку переможе на виборах, і пообіцяв тривалу юридичну боротьбу за оскарження результатів.

Як повідомляв Укрінформ, у США тривають підрахунки голосів на президентських виборах, що відбулися 3 листопада. За попередніми підрахунками, лідирує кандидат від демократів Джо Байден.

Фото: The White House