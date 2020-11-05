Байден стрімко скорочує розрив у Пенсильванії, без якої Трампу не перемогти – CNN

Підрахунок бюлетенів, що надійшли поштою у штаті Пенсильванія, показує, що кандидат від Демократичної партії Джо Байден швидко наздоганяє чинного президента Дональда Трампа.

Як повідомляє CNN, без 20 голосів вибірників у цьому штаті Трамп втрачає будь-які перспективи бути переобраним на наступний термін, передає Укрінформ.

"Перевага президента Трампа в Пенсильванії значно зменшилася за останні 48 годин – (до розриву – ред.) в приблизно 115 тис. голосів порівняно з 600 тис., які він мав на певному етапі до цього", - зазначає телеканал.

Голоси на користь Байдена стали збільшуватися під час обробки бюлетенів, що надійшли поштою. Як зазначають у виборчій комісії, наразі підраховано 92% голосів, і розрив між кандидатами скоротився до 1,7% поки що на користь Трампа. Однак Байден стабільно наздоганяє свого суперника, зазначає телеканал.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в США триває підрахунок голосів у шести штатах після того, як 3 листопада відбулося голосування на виборах президента США.

Фото: Getty Images