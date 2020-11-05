Трамп хоче оскаржити результати голосування у всіх штатах, де перемагає Байден

Чинний президент США Дональд Трамп має намір подавати позови про скасування результатів виборів у штатах, в яких перемагає його опонент - демократ Джо Байден.

Як передає Укрінформ, про це Трамп повідомив у Твіттері.

«У всіх штатах, де Байдена назвали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікацій виборів та шахрайства. Безліч доказів - просто подивіться у ЗМІ. Ми переможемо, Америка - понад усе», - написав президент США.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників з 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.