Байдену залишилося набрати шість голосів, щоб перемогти Трампа - Fox News

Колишній віцепрезидент США Джо Байден набрав наразі 264 голоси виборників із 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.

Такі дані наводить телеканал Fox News, передає Укрінформ.

Так, Байдену залишилося набрати всього шість голосів, щоб перемогти на виборах президента США.

У відсотковому співвідношенні у Байдена 50,4% голосів, у Трампа – 48%.

Кандидат від демократів лідирує у Вісконсині (10 голосів) та Мічигані (16 голосів), в яких пораховано 99% бюлетенів.

Представник республіканців Трамп веде рахунок, зокрема у Техасі, Огайо, Флориді та Айові.

Байден наразі лідирує у 23 штатах, Трамп - у 27.

У штаті Аляска поки що підраховано 50% бюлетенів. Станом на ранок 5 листопада тут Трамп отримує 60,1% голосів, Байден – 33,5%.

У Неваді, де опрацьовано 75% бюлетенів, Байден набирає 49,3% голосів, Трамп – 48,7% голосів. Переможець отримає 6 голосів від штату.

На виборах до Сенату Сполучених Штатів представники Демократичної та Республіканської партій наразі набирають по 48 місць.

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Водночас члени Демократичної партії поки отримують більшу присутність у Палаті представників США, аніж республіканці – 204 до 190.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Фото: MARIO TAMA/GETTY