Вибори в США: молоде покоління українців розповіло, за кого голосує і чому

Американці українського походження поділилися своїми політичними вподобаннями і пояснили, чим керуються, обираючи, за кого голосувати – за кандидата від Республіканської партії президента Дональда Трампа або його конкурента від демократів Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це розповідається в відеосюжеті Голосу Америки.

Колишній військовий з Дніпра Юрій Вівчаренко живе із родиною в Чикаго останні 9 років і працює далекобійником. Раніше працював на компанію-перевізника, а два тижні тому відкрив власний бізнес.

Він голосує за Трампа. «Чому за Трампа, за республіканця? Тому що хотів би бачити, куди йдуть мої податки. По-друге, я хочу, щоб робота була тут, в Америці, а не за кордоном, щоб люди працювали, а не жили на субсидії», - каже чоловік.

Він зауважує, що як водій вантажівки відчув різницю в економічному становищі країни та умовах роботи за різних адміністрацій. Розповідає, що за президентства Обами ціни були низькі, вантажів було мало, а за Трампа вантажі подорожчали, і український далекобійнк тепер завжди з роботою.

Економічними міркуваннями керується і Вадим Фаб’янчук родом з Рівного, який живе у штаті Орегон з чотирьох років. Він має родинний бізнес – компанію зі страхування.

«Я не голосую за характер, за посмішку людини, або за те, як вона спілкується чи як добре використовує Твіттер. Я загалом є великий прихильник капіталізму. Протилежна партія демократів почала таку пропагандистську кампанію, що капіталізм не виправдав себе. Я - українець, чия сім’я була жертвою соціалізму, марксизму, тому для мене це автоматично "ні"», - пояснив Фаб’янчук.

Він каже, що за 8 років у бізнесі за керівництва республіканців його підприємство було найбільш успішним. «Ми, малий бізнес, ми є фундаментом цієї країни. Я би сказав, що минулі 4 роки були найкращими з тих, що я мав, і бізнес, і економіка також «рвали» всі рекорди», - зазначив Фаб’янчук.

Іва Демчук також виїхала з України в 90-х. Останні 11 років живе неподалік Сан-Франциско, працює рентген-лаборантом медичного центру Стенфордського університету. Каже, що вважає себе центристкою і поки не знайшла такупартію, яка б їй підішла на 100%, тому голосує за демократів, сподіваючись на те, що демократи впораються з реформами.

Іва розповідає, що спирається також на свій досвід роботи в медицині. «В якійсь момент в США виникла ідея, що все абсолютно вважається бізнесом, тому медицина – це великий бізнес, освіта – це великий бізнес. Навіть я, працюючи в медицині, думаю: чи мені піти до лікаря і зробити МРТ, яке мені буде коштувати 5, а то й 10 тис. доларів з мого гаманця, чи ні? Я вважаю, що це неправильно, тому що медицина получається така, що реагує на кризу, а не передбачає серйозні захворювання», - каже Демчук.

Питанням доступності медицини, зокрема, керується і Марина Приходько, яка переїхала з Харкова до США 10 років тому. Зараз вона живе у Нью-Йорку, працює в юридичній фірмі та є активісткою громадської організації «Razom for Ukraine».

«Я голосую за Джо Байдена, бо, по-перше, вірю в особистий вибір жінок стосовно контрацепції, абортів, це для мене важливий фактор. Хочу більше доступних соціальних послуг», - пояснює Приходько.

Дівчина каже, що за освітою дипломатка і вивчала історію та політичні системи світу і саме в американському контексті підтримує ліберальні погляди.

Як зазначається у сюжеті, попри можливі розбіжності у політичних поглядах, цих українців об’єднує одне: їм важливо, аби президент США не лише дбав про процвітання власної країни, а й допомагав Україні.

В іншому " rel="nofollow" target="_blank">відеосюжеті Голосу Америки розповідається про політичні вподобання української громади в Пенсильванії. Місцева українська громада ледь не найбільша в США: тут проживає майже 110 тис. українців. Їхня прихильність – важлива складова перемоги у президентських виборах 2020. Місцеві українці зізнаються – громада політично дуже розділена, причому в рамках однієї родини можна знайти прихильників різних кандидатів.

Олександр Король, який разом із родиною приїхав до США у 2000 році, зазначає: «Я так вважаю, що десь відсотків 60 – це республіканці, 40 – демократи. Серед демократів це молоді люди, які вчилися у ліберальних коледжах».

В Україні чоловік схилявся до партій правого спрямування. Отримавши американське громадянство, не пропустив жодних виборів і завжди підтримував республіканців. І цього разу теж обрав Дональда Трампа, зазначивши, що «треба відокремлювати саму постать Трампа та його курс».

Роман Петик – успішний юрист. Народився у США в родині українських емігрантів, які виїхали після Другої світової. Попри політичні вподобання батьків та представників його покоління, які через антикомунстичну риторику підтримували республіканців, він – демократ. Вважає, що демокатична партія має глибше розуміння питань, які мусить налагодити американська суспільно-політична система. На його думку, «республіканці не розуміли і досі не збагнули тих критичних елементів,з якими ми мусимо боротися».

Він розповідає, що велика частина новоприбулих емігрантів, так званої четвертої хвилі еміграції, є консерваторами, і одна з причин цього – релігія: вони не є представниками традиційних українських віросповідань. За словами Петика, у представників цієї хвилі міграції питання соціальної структури суспільства, а особливо абортів, занімає перше місце в їхньому політичному мисленні.

Король, у свою чергу, із цим не згоден і каже, що багато місцевих українців підтримують Трампа через його економічну політику: «він зменшив податки на 14%, і після цього у ці американські корпорації почали інвестувати, в американську економіку, збільшилися зарплатні, збільшився обсяг виробництва. Демкрати нічого не надали людям».

У свою чергу, Петик переконаний, що економічні заходи Барака Обами з подолання кризи 2008 року були успішними, і економіка почала зростати на момент приходу до влади Трампа.

Проте Петик визнає: через втрату робочих місць за кордон, в якій респуліканці звинувачують демократів, ліберали втратили значну частину підтримки так званого робітничого класу, зокрема й серед українців.

Король серед прчини, чому він знову проголосує за Трампа, називає, зокрема, і його зовнішню політику, зокрема, виведення американських військ із гарячих точок. «Він збільшив військовий бюджет Сполучених Штатів, і для мене це важливо, бо мій син – військовослужбовець», - каже українець. Йому також імпонує те, що Трамп підтримує «закон і порядок в США, поліцію, дотримання Конституції США».

Про те, як уживається сім’я з різними політичними поглядами у США, також розповідається в публікації Голосу Америки на прикладі родини Ємець.

«Члени американсько-української сім'ї Ємець, що живе у Лос-Анджелесі, дотримуються різних політичних поглядів. Чоловік, Юрій, підтримує чинного президента, натомість його дружина і син за Джо Байдена. Тож за столом у родині виникають гарячі дебати», - йдеться у матеріалі.

55-річний Юрій Ємець називає себе консерватором. Українець за походженням, він народився у США, займається бізнесом з вирощування горіхів. В якості одного з аргументів підтримку ним Трампа чоловік зазначив: «Росія залякувала всіх на міжнародній арені довгий час, сотні років і мені подобається, що саме Трамп дав летальну зброю Україні»

Єлизавета народилась в Канаді, коли їй було 24 переїхала до США. Каже, ще ніколи не бачила Америку в такому поганому стані. «Країна поділена, я ніколи тут не бачила таких сварок і такої злості. Я не люблю Трампа. Мене виховували не як республіканку чи демократку, треба вибрати гідну особу. Зараз Трамп - це смертельна зброя для нас», - розповідає вона.

15-річний Роман Ємець вважає себе американцем, українцем і канадцем, а ще прихильником Демократичної партії. Каже, вчитися йому подобається, а найбільше — шкільний політичний клуб. Саме Роман найчастіше дебатує з батьком і переконує аби той голосував за Байдена.

«Я погоджуюсь з політикою Байдена щодо глобального потепління й у тому, що кліматичні зміни є справжньою проблемою; і те що він керується наукою, не як президент Трамп, який не вірить в науку і штовхає нас у світ, якого тут в майбутньому не буде», - розповідає Роман.

Водночас, попри те що, 3 листопада Юрій та Єлизавета голосуватимуть за різних кандидатів, сім'я Ємець зберігає гідність і проявляє любов, зазначається у публікації.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада пройшов останній день президентських виборів у США. Очікується, що цього року офіційні результати підрахунку голосів будуть оголошені набагато пізніше, ніж зазвичай – через рекордне раннє голосування американців поштою.

На загальних виборах у США буде обрано президента та віцепрезидента, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.

Щоб перемогти, кандидату необхідно набрати 270 голосів виборників. Зараз відбувається підрахунок голосів.

Відео: Голос Америки