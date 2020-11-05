У Байдена створили сайт для формування перехідної команди в Білому домі
Про це повідомляє Укрінформ.
"Перехідна команда продовжить готуватися, щоб адміністрація Байдена й Гарріс могла взятися до справ вже у перший же день", - зазначається на головній сторінці вебресурсу Biden-Harris Transition.
При цьому команда демократів визнає, що слід дочекатися остаточного оголошення результатів голосування, оскільки президента США "визначає американський народ".
Водночас підкреслюється, що Сполученим Штатам загрожують "серйозні кризи" - від пандемії до економічної рецесії та від зміни клімату до расової несправедливості.
Як повідомляв Укрінформ, за попередніми підрахунками голосів і прогнозами, Джо Байден здобуває 264 з 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Тим часом штаб Дональда Трампа намагається через судові позови завадити підрахунку голосів, що надійшли поштою в кількох ключових штатах.