У Байдена створили сайт для формування перехідної команди в Білому домі

Команда демократів Джо Байдена і Камали Гарріс створила офіційний сайт перехідної адміністрації в Білому домі, аби забезпечити плавну передачу влади.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Перехідна команда продовжить готуватися, щоб адміністрація Байдена й Гарріс могла взятися до справ вже у перший же день", - зазначається на головній сторінці вебресурсу Biden-Harris Transition.

При цьому команда демократів визнає, що слід дочекатися остаточного оголошення результатів голосування, оскільки президента США "визначає американський народ".

Водночас підкреслюється, що Сполученим Штатам загрожують "серйозні кризи" - від пандемії до економічної рецесії та від зміни клімату до расової несправедливості.

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Як повідомляв Укрінформ, за попередніми підрахунками голосів і прогнозами, Джо Байден здобуває 264 з 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Тим часом штаб Дональда Трампа намагається через судові позови завадити підрахунку голосів, що надійшли поштою в кількох ключових штатах.