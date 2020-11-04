Поштова служба США планує завершити доставку виборчих бюлетенів до суботи

Американська поштова служба USPS, яка відповідає за пересилання бюлетенів на виборах президента, планує завершити їх доставку виборчим комісіям до суботи.

Як повідомляє CNN, про це заявив представник USPS Кевін Брей, передає Укрінформ.

"Кевін Брей, який відповідає за всю обробку пошти під час виборів, засвідчив, що поштова служба США продовжить вживати надзвичайних заходів для своєчасного доправлення бюлетенів для підрахунку до суботи", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, лише з цього дня забезпечується можливість остаточного підрахунку голосів та оголошення результатів виборів президента США.

Представник USPS уточнив, що з цією метою використовуватимуться можливості експрес-пошти, а також інших служб термінової доставки.

Як повідомляв Укрінформ, у США триває процес підрахунку голосів на виборах президента, частини Конгресу, губернаторів 13 штатів та місцевих органів влади.