Визначення нового президента США може тривати місяці – CNN

Оголошення остаточних результатів президентських виборів у США може затягнутися на місяці через заплутану виборчу систему.

Як повідомляє CNN, це пов'язано з тим, що у США існує ціла процедура щодо визначення та приведення нового президента до присяги, передає Укрінформ.

"Президент Дональд Трамп намагався оголосити про перемогу на президентських виборах вже в першій половині дня цієї середи. Але він не переміг, оскільки не були підраховані всі голоси", - зазначає телеканал.

Юридичний процес оголошення переможця президенстьких виборів та проведення інавгурації у США триває довго. У цьому зв'язку телеканал нагадує, які події, за американським законодавством, мають відбутися найближчим часом.

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3 листопада завершилося голосування та розпочався підрахунок голосів виборців. Далі, з 4 листопада триває підрахунок голосів, у тому числі виборців, які відправляли бюлетені поштою. За законом, поштові відправлення мають бути датовані не пізніше 3 листопада, однак вони можуть бути отримані із запізненням. Причому, у двох штатах – Міннесоті й Неваді - бюлетені приймають до 10 числа, а в Огайо – до 13 листопада.

З 10 листопада по 11 грудня у кожному штаті відбувається процедура засвідчення результатів виборів, якщо суди не приймуть рішення щодо перерахунку голосів.

У перший понеділок після другої середи грудня (цього року це 14 грудня) має відбутися офіційне голосування вибірників. Причому, багато штатів вимагають від своїх вибірників підтримувати переможця президентських перегонів за результатами загальних голосувань, однак це не завжди відбувається так. До 23 грудня всі голоси вибірників мають бути враховані у Вашингтоні.

З нового року, а точніше з 3 січня, починає роботу Конгрес США нового скликання. 6 січня законодавці з Палати представників та Сенату збираються для офіційного підрахунку голосів вибірників, після чого голова сенату (віцепрезидент Майк Пенс) оголошує результати та вислуховує заперечення.

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Що відбудеться, якщо переможець не буде визначений, тобто жоден із кандидатів не набере 270 голосів вибірників? У цьому разі голосуватимуть 435 конгресменів Палати представників американського Конгресу. Президентом стане той, хто отримає просту більшість.

Палата представників має обрати президента до обіду 20 січня. Якщо цього не станеться, главою держави стає віцепрезидент або наступна за рангом особа – спікер Палати представників. У такому випадку, згідно з 12-ю поправкою, віцепрезидента обирає Сенат.

День інавгурації нового президента випадає на 20 січня 2021 року. Новий президент складає присягу опівдні. Якщо обраний президент помирає між днем ​​виборів та інавгурацією, присягу складає обраний віце-президент стає главою Білого дому.