Трамп звинувачує демократів у спробі позбавити голосу мільйони його виборців
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NY Post.
«Сьогодні за нас проголосували мільйони і мільйони людей. І дуже сумна група людей намагається позбавити виборчих прав цю групу людей, і ми не терпітимемо це», - заявив Трамп.
Він також пообіцяв звернутися до Верховного суду, щоб зупинити демократів від використання «шахрайства»: «Ми збираємося звернутися до Верховного суду США. Ми хочемо, щоб голосування припинилося. Ми не хочемо, щоб вони знайшли бюлетені о 4-й годині ранку і додали їх у список».
За словами президента, його штаб уже переміг. «Ми готувалися до перемоги на цих виборах. Відверто кажучи, ми перемогли на цих виборах. Отже, наша мета зараз - забезпечити цілісність», - сказав Трамп.
Велика кількість бюлетенів, надісланих поштою на тлі пандемії COVID-19, затримала результати голосування в трьох штатах. У Пенсильванії Верховний суд штату дозволив доставити бюлетені поштою у виборчі органи до п'ятниці для підрахунку навіть без розбірливих поштових штемпелів.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів і членів Палати представників Конгресу, губернаторів десяти штатів, а також органів місцевої влади.
Зараз йде підрахунок голосів.