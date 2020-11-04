Трамп звинувачує демократів у спробі позбавити голосу мільйони його виборців

Чинний президент США Дональд Трамп оголосив себе можливим переможцем президентських виборів, заявивши, що мільйони людей, які проголосували за нього, намагаються позбавити виборчих прав.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NY Post.

«Сьогодні за нас проголосували мільйони і мільйони людей. І дуже сумна група людей намагається позбавити виборчих прав цю групу людей, і ми не терпітимемо це», - заявив Трамп.

Він також пообіцяв звернутися до Верховного суду, щоб зупинити демократів від використання «шахрайства»: «Ми збираємося звернутися до Верховного суду США. Ми хочемо, щоб голосування припинилося. Ми не хочемо, щоб вони знайшли бюлетені о 4-й годині ранку і додали їх у список».

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За словами президента, його штаб уже переміг. «Ми готувалися до перемоги на цих виборах. Відверто кажучи, ми перемогли на цих виборах. Отже, наша мета зараз - забезпечити цілісність», - сказав Трамп.

Велика кількість бюлетенів, надісланих поштою на тлі пандемії COVID-19, затримала результати голосування в трьох штатах. У Пенсильванії Верховний суд штату дозволив доставити бюлетені поштою у виборчі органи до п'ятниці для підрахунку навіть без розбірливих поштових штемпелів.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів і членів Палати представників Конгресу, губернаторів десяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз йде підрахунок голосів.