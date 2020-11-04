Трамп заявив про перемогу попри непораховані голоси

Попри не до кінця підраховані результати голосування у декількох американських штатах, чинний президент США Дональд Трамп оголосив про свою перемогу.

Як переадє Укрінформ, про це він повідомив під час виступу у Білому Домі.

«Чесно кажучи, ми таки виграли», - сказав він.

Попри заяву Трампа, все ще не відомі голоси виборників у Пенсільванії, Вісконсіні, Мічігані та Джорджії.

Наразі кандидат Джо Байден має 238 голосів виборників, а Дональд Трамп – 213. Щоб перемогти у виборах, кандидату необхідно набрати 270 голосів виборників.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 3 листопада пройшов останній день президентських виборів у США. Очікується, що цього року офіційні результати підрахунку голосів будуть оголошені набагато пізніше, ніж зазвичай – через рекордне раннє голосування американців поштою.

На загальних виборах у США буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.