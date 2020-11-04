Розрив між Трампом і Байденом скорочується - Fox News

За попередніми даними чинний президент США Дональд Трамп набирає на виборах 213 голосів із 270 потрібних, а його суперник колишній віцепрезидент країни Джо Байден – 238.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані телеканалу Fox News.

Голоси за Трампа наразі розподілилися таким чином: Флорида (29 голосів виборців), Айова (6), Огайо (18), Техас (38), Алабама (9), Арканзас (6), Айдахо (4), Індіана (11), Кентуккі (8), Канзас (5), Луїзіана (8), Міссурі (10), Міссісіпі (6), Північна Дакота (3), Оклахома (7), Південна Кароліна (9), Південна Дакота (3), Теннессі (11), Юта (6), Західна Вірджинія (5), Вайомінг (3), Небраска (5), Монтана (3).

Байдена більше підтримали у таких штатах: Вашингтон (12), Орегон (7), Каліфорнія (55), Арізона (11), Нью-Мексико (5), Вермонт (3), Колорадо (9), Гаваї (4), Міннесота (10), Іллінойс (20), Нью-Йорк (29), Нью-Джерсі (14), Нью-Гемпшир (4), Массачусетс (11), Меріленд (10), Делавер (3), Род-Айленд (4), Коннектикут (7), округ Колумбія (3), Вірджинія (13), Мен (4).

На виборах в Сенат США республіканці поки беруть гору над демократами – 47 проти 46.

Водночас члени Демократичної партії наразі отримують більшу присутність у Палаті представників США, аніж республіканці – 179 до 171.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.