Трамп виграє вибори у ключових штатах Флориді й Огайо - ЗМІ
Такі висновки робить телеканал CNN із посиланням на власні підрахунки, передає Укрінформ.
"Президент Трамп виграв перегони у Флориді", - зазначається в повідомленні.
Цей штат, який вагався у виборі кандидата, дає 29 голосів вибірників. Перемогу на президентських виборах здобуде той кандидат, який матиме підтримку 270 вибірників.
Телеканал також повідомляє про перемогу Трампа в Огайо, який дає йому ще 18 голосів вибірників. Водночас Джо Байден здобув перемогу в Міннесоті.
Боротьба за так звані ключові штати наразі триває. Інтерактивний графік, який демонструє кількість вибірників, уже здобутих кандидатами за попередніми результатами, станом на першу годину ночі за Вашингтоном показує 215 вибірників у Байдена і 171 у Трампа.
Як повідомлялося, ввечері 3 листопада у США завершилися голосування на виборах президента.