Трамп виграє вибори у ключових штатах Флориді й Огайо - ЗМІ

Чинний президент США Дональд Трамп за результатами попереднього підрахунку голосів здобуває перемогу у ключових штатах Флориді та Огайо, що дає йому суттєвий шанс для переобрання.

Такі висновки робить телеканал CNN із посиланням на власні підрахунки, передає Укрінформ.

"Президент Трамп виграв перегони у Флориді", - зазначається в повідомленні.

Цей штат, який вагався у виборі кандидата, дає 29 голосів вибірників. Перемогу на президентських виборах здобуде той кандидат, який матиме підтримку 270 вибірників.

Телеканал також повідомляє про перемогу Трампа в Огайо, який дає йому ще 18 голосів вибірників. Водночас Джо Байден здобув перемогу в Міннесоті.

Боротьба за так звані ключові штати наразі триває. Інтерактивний графік, який демонструє кількість вибірників, уже здобутих кандидатами за попередніми результатами, станом на першу годину ночі за Вашингтоном показує 215 вибірників у Байдена і 171 у Трампа.

Як повідомлялося, ввечері 3 листопада у США завершилися голосування на виборах президента.