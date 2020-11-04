Вибори у США: перші екзит-поли підтвердили розкол у суспільстві

Погляди виборців у США на головні проблеми та виклики, що загрожують країні, кардинально відрізняються залежно від того, кого з кандидатів вони підтримують.

Це підтверджують перші дані екзит-полів, які проводить телеканал CNN на дільницях по всій країні, передає Укрінформ.

"Приблизно одна третина назвала проблеми економіки найважливішими, тоді як кожен п'ятий згадав расову нерівність, а кожен шостий назвав найважливішим аспектом реагування на пандемію коронавірусу", - зазначає телеканал.

При цьому чітко видно, що погляди виборців залежать від їхніх політичних уподобань. Наприклад, прихильники Трампа в семи з десяти випадків вважають, що відбудова економіки має бути пріоритетом для держави. Тоді як вісім з десяти прихильників Байдена заявляють, що на першій позиції має стояти стримування коронавірусу.

Близько половини американців вважають, що економіка США перебуває в поганому стані, хоча більша частина визнає, що сьогодні їм живеться краще, ніж чотири роки тому.

Опитування також виявило проблеми з довірою американців до виборчої системи. Так, лише половина опитаних впевнені, що голоси в їхніх штатах будуть підраховані точно.

Тим часом соціологічне дослідження підтвердило високий рівень участі нових виборців. Приблизно 12,5% заявили, що цього року вони вперше прийшли на дільниці. Це приблизно так само, як було 2008 року, коли перемогу здобув демократ Барак Обама.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 3 листопада проходить останній день президентських виборів у США. Очікується, що цього року офіційні результати підрахунку голосів будуть оголошені набагато пізніше, ніж зазвичай – через рекордне раннє голосування американців поштою.