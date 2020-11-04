Прем’єр Словенії привітав Трампа, не дочекавшись результатів виборів

Прем’єр-міністр Словенії Янеш Янса привітав Дональда Трампа з обранням на посаду президента попри продовження підрахунку голосів у декількох ключових штатах.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

«Дуже чітко зрозуміло, що американці обрали Дональда Трампа й Майка Пенса ще на чотири роки. Більше затримки й спростування фактів від ЗМІ лише додадуть остаточного тріумфу перемозі Трампу», - написав Янса.

Він також привітав Республіканську партію із сильним результатом у США.

За даними CNN, підрахунок голосів досі триває у ключових штатах Пенсильванії, Джорджії, Північній Кароліні, Аризоні, Мічигані й Вісконсині.

Раніше, попри не до кінця підраховані результати голосування у декількох американських штатах, чинний президент США Дональд Трамп оголосив про свою перемогу.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

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