Прем’єр Словенії привітав Трампа, не дочекавшись результатів виборів
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.
«Дуже чітко зрозуміло, що американці обрали Дональда Трампа й Майка Пенса ще на чотири роки. Більше затримки й спростування фактів від ЗМІ лише додадуть остаточного тріумфу перемозі Трампу», - написав Янса.
Він також привітав Республіканську партію із сильним результатом у США.
За даними CNN, підрахунок голосів досі триває у ключових штатах Пенсильванії, Джорджії, Північній Кароліні, Аризоні, Мічигані й Вісконсині.
Раніше, попри не до кінця підраховані результати голосування у декількох американських штатах, чинний президент США Дональд Трамп оголосив про свою перемогу.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.
Зараз відбувається підрахунок голосів.
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