Позначка від упередженості: Facebook і Twitter маркували пости Байдена і Трампа

Соціальна мережа Facebook додала попередження до постів кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена щодо виборів, а Twitter - публікацію Трампа.

Про це повідомляє Укрінформ.

На сторінці Трампа у Фейсбуці з’явився допис, що опоненти намагаються «вкрасти» у нього перемогу.

Водночас Байден написав, що «ми виграємо ці вибори».

Facebook вирішила позначити обидві публікації, аби компанію не звинувачували в упередженості під час виборів президента.

«Голоси досі рахуються. Переможець президентських виборів у 2020 році досі невідомий», - йдеться у попередженні соцмережі.

Водночас Twitter позначив аналогічний твіт Трампа як такий, що містить контент, який може ввести в оману щодо участі у виборах або іншому громадському заході.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 3 листопада у США завершилося голосування на виборах президента. За найвищу посаду в державі змагаються чинний глава Білого дому Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.