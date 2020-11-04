Позначка від упередженості: Facebook і Twitter маркували пости Байдена і Трампа
Про це повідомляє Укрінформ.
На сторінці Трампа у Фейсбуці з’явився допис, що опоненти намагаються «вкрасти» у нього перемогу.
Водночас Байден написав, що «ми виграємо ці вибори».
Facebook вирішила позначити обидві публікації, аби компанію не звинувачували в упередженості під час виборів президента.
«Голоси досі рахуються. Переможець президентських виборів у 2020 році досі невідомий», - йдеться у попередженні соцмережі.
Водночас Twitter позначив аналогічний твіт Трампа як такий, що містить контент, який може ввести в оману щодо участі у виборах або іншому громадському заході.
Як повідомляв Укрінформ, ввечері 3 листопада у США завершилося голосування на виборах президента. За найвищу посаду в державі змагаються чинний глава Білого дому Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.