Трамп здивований лідерством Байдена у ключових штатах

Президент США Дональд Трамп, який змагається із кандидатом від демократів за свій другий термін на цьому посту, висловив здивування раптовим лідерством свого конкурента у низці ключових штатів.

Як передає Укрінформ, про це президент США та кандидат від Республіканської партії написав на своїй сторінці у Твіттері.

«Минулої ночі я був лідером, часто впевнено, у багатьох ключових штатах, де майже всі інстанції підконтрольні демократам. Але потім один за одним це почало чарівним чином зникати, коли почали підраховувати несподівані купи бюлетенів. Дуже дивно... і історично неправильно!», - написав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми результатами, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден обходить чинного президента Дональда Трампа у ключових штатах - Мічигані та Вісконсині.

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За результатами обробки 94% бюлетенів у штаті Мічиган, Байден отримав підтримку 49,41% виборців, Трамп – 49,05%. Перемога у Мічигані дає 16 голосів виборників. У штаті Вісконсин, за результатами обробки 95% відсотків бюлетенів, також перемагає колишній віцепрезидент США з 49,57% голосів. Чинного президента США тут підтримали 48,94%. Перемога у Вісконсині дає 10 голосів виборників. Загалом для перемоги на виборах президента необхідно мінімум 270 голосів.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Фото: The White House