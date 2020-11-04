Штаб Байдена заявив про готовність протистояти Трампу в суді

У штабі кандидата в президенти США Джо Байдена висловили готовність протистояти будь-яким спробам чинного президента Дональда Трампа зупинити підрахунок голосів на виборах через суд.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, про це заявила представниця виборчої кампанії Байдена Джен О’Меллі Діллон.

«Якщо президент виконає свою погрозу звернутися до суду, щоб спробувати запобігти належному підрахунку голосів, у нас є група юристів, які готові протистояти цим зусиллям», - заявила Діллон.

За її словами, підрахунок голосів не припиниться і триватиме, поки не буде належним чином підрахований кожен відданий голос, оскільки саме цього вимагають закони США.

«Дональд Трамп не вирішує результат цих виборів. Джо Байден не вирішує результат цих виборів... Американський народ вирішує результат цих виборів. І демократичний процес повинен і триватиме до логічного завершення», - заявила Діллон.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше у середу Трамп під час виступу у Білому Домі оголосив про свою перемогу на президентських виборах у США, попри не до кінця підраховані результати голосування у декількох американських штатах.

Наразі кандидат Джо Байден має 238 голосів виборників, а Дональд Трамп – 213. Щоб перемогти у виборах, кандидату необхідно набрати 270 голосів виборників.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 3 листопада пройшов останній день президентських виборів у США. Очікується, що цього року офіційні результати підрахунку голосів будуть оголошені набагато пізніше, ніж зазвичай – через рекордне раннє голосування американців поштою.

На загальних виборах у США буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.