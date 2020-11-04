Байден обходить Трампа у двох ключових штатах — Fox News

За попередніми результатами, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден обходить чинного президента Дональда Трампа у кількох ключових штатах - Мічиган та Вісконсин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті телеканалу Fox News.

За результатами обробки 94% бюлетенів у штаті Мічиган, Байден отримав підтримку 49,41% виборців, Трамп – 49,05%.

Перемога у Мічигані дає 16 голосів виборників. Загалом для перемоги на виборах президента необхідно мінімум 270 голосів.

У штаті Вісконсин, за результатами обробки 95% відсотків бюлетенів, також перемагає колишній віцепрезидент США з 49,57% голосів. Чинного президента США тут підтримали 48,94%. Перемога у Вісконсині дає 10 голосів виборників.

Байден поки лідирує у 23 штатах: Вашингтон, Орегон, Каліфорнія, Арізона, Нью-Мексико, Вермонт, Колорадо, Гаваї, Міннесота, Іллінойс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Меріленд, Делавер, Род-Айленд, Коннектикут, округ Колумбія, Вірджинія, Мен, Мічиган, Вісконсин.

Трампа більше підтримують у 27 штатах: Флорида, Айова, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Огайо, Техас, Алабама, Арканзас, Айдахо, Індіана, Кентуккі, Канзас, Луїзіана, Міссурі, Міссісіпі, Оклахома, Південна Дакота, Північна Дакота, Теннессі, Юта, Західна Вірджинія, Вайомінг, Небраска, Монтана, Аляска (підраховано 45% голосів), Джорджия, Пенсильванія.

На виборах до Сенату Сполучених Штатів представники Демократичної та Республіканської партій наразі набирають по 47 місць.

Водночас члени Демократичної партії поки отримують більшу присутність у Палаті представників США, аніж республіканці – 189 до 183.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Фото: MARIO TAMA/GETTY