CNN: республіканцям уривається терпець через поведінку Трампа

Безпідставні звинувачення виборчих комісій у шахрайстві, які виголошує Трамп, послаблюють його підтримку з боку Республіканської партії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, наближене до Білого дому, передає Укрінформ.

"Представники Республіканської партії починають втрачати терпець через поведінку президента Трампа, який безпідставно стверджує, що внаслідок шахрайства втрачає президентство", - зазначає телеканал.

За словами його джерела, Трамп "знекровлює республіканську підтримку".

Співрозмовник CNN, зокрема, розкритикував дії кампанії Трампа у звязку з претензіями щодо можливих фальсифікацій при підрахунку голосів у Пенсильванії.

Раніше в середу штаб Трампа подав позов до суду з метою призупинення підрахунку голосів у Пенсильванії. Зазначалося, що це зроблено, аби "завадити демократам, які працюють у виборчих комісіях, приховувати від спостерігачів-республіканців підрахунок та обробку бюлетенів".

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За останніми даними CNN, у штаті Пенсильванія оброблено 86% бюлетенів. За Дональда Трампа зараховано 51,5% голосів виборців, за Джо Байдена - 47,2%.

Фото: The White House