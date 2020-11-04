У Трампа готові судитися за голоси штату Вісконсин, де лідирує Байден

Керівництво демократичної партії у Вісконсині оголосило про перемогу Джо Байдена на виборах у цьому штаті з перевагою понад 20 тис. голосів, однак у штабі Дональда Трампа не визнають цих результатів і готові позиватися до суду.

Таким чином, це стане першою судовою справою, яка може призвести до перерахунку голосів на нинішніх президентських виборах у США, передає Укрінформ.

"Байден наразі має перевагу в штаті Вісконсин приблизно на 20 600 голосів. Ця цифра може трохи коливатися, однак для Трампа немає жодного реалістичного шансу вирватися вперед. Байден набрав більше голосів, ніж будь-який кандидат у президенти за всю історію Вісконсина. Люди, Джо Байден щойно виграв штат Вісконсин", - написав у Твіттері голова демократичної партії штату Бен Віклер.

З огляду на це у штабі Трампа заявили про готовність судитися з демократами та вимагати перерахунку голосів.

"Мали місце повідомлення про порушення в кількох округах Вісконсина, які викликають серйозні сумніви щодо достовірності результатів. Президент цілком готовий вимагати повторного підрахунку голосів, і ми негайно зробимо це", - заявив у середу менеджер кампанії Трампа Білл Степієн.

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Згідно із законом штату Вісконсин кампанія не може подавати клопотання про перерахунок, допоки виборча комісія штату не завершить офіційний підрахунок голосів.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 3 листопада відбулися вибори президента США, частини Конгресу, губернаторів у 13 штатах, а також органів місцевої влади.