Трамп може показати «погані інстинкти» - експосол Пайфер

Стівен Пайфер не погоджується з експертами, які вважають, що для України будь-який результат американських президентських виборів буде однаково добрим.

Про це посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету заявив під час дискусії, організованій 5 листопада Київським Безпековим Форумом, передає кореспондент Укрінформу.

«Думаю, буде велика різниця для політики відносно Європи, України та Росії у разі вибору Байдена або Трампа», - сказав Пайфер.

Він побоюється, що якщо виграє Дональд Трамп, йому не треба буде турбуватися про наступні вибори, отже друга каденція може стати «часом, коли визволяться всі його погані інстинкти». Пайфер нагадав, як Трамп поводився щодо України останні 4 роки: він намагався заручитися підтримкою Президента України в інтересах своєї передвиборчої кампанії, він говорив в 2015-16 роках, що, можливо, варто визнати Крим частиною Росії, можливо, варто зняти з Росії санкції без зміни нею поведінки. Є багато тих, хто побоюється, що Трамп може зажадати виходу США з НАТО, а це поставило б Україну «в дуже ненадійну геополітичну позицію», - зазначив експосол.

Водночас він зауважив, що обрання Байдена було б добрим для України. Це була б ситуація, коли президент погоджується з політикою своєї адміністрації щодо України і «не треба буде прокидатися кожного ранку і гадати, який новий твітт задає новий напрямок» політики. Байден розуміє Україну, відвідував її 6 разів як віцепрезидент, він підтримує Україну та має чітку позицію щодо Росії, додав Пайфер.

При тому, що головним фокус Байдена як президента США буде боротьба з COVID-19 і американська економіка, він очевидно готовий буде призначити когось на вищому рівні, хто буде опікуватися врегулюванням конфлікту між Україною та Росією, який можна вирішити лише, якщо говорити з Володимиром Путіним. Діалог з Путіним Байден міг би провести краще, ніж Трамп, адже має більше досвіду, вважає Пайфер.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників з 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.

Фото: openukraine.org