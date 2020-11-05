Україна збереже підтримку за будь-яких результатів президентських виборів у США – експерт

Один із варіантів нової Адміністрації президента США є кращим для України, але за будь-яких результатів виборів Київ не втратить американську підтримку.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила заступник директора центру Євразії Атлантичної Ради і старший науковий співробітник Інституту з проблем зовнішньої політики (США) Мелінда Гарінг під час прямого включення між Києвом, Вашингтоном і Лос-Анджелесом, присвяченого обговоренню результатів президентських виборів у Сполучених Штатах.

«Жоден із варіантів перемоги (Трампа чи Байдена у президентських виборах – ред.) не буде поганим для України. Якщо переможе Трамп – не панікуйте. Так, я думаю, що один із варіантів є для України кращим. Але жодний із них не є трагічним», - заявила експерт.

Гарінг зазначила, що у Державному департаменті США працюють дипломати і експерти, які добре знають Україну і продовжать політику на підтримку Києва.

Вона також додала, що один із кандидатів – Джо Байден – добре знає Україну, пристрасно ставиться до неї та бажає їй успіху.

Гарінг зауважила, що незалежно від результатів президентських виборів, керівництво США зосередиться на внутрішніх проблемах, включаючи економіку, боротьбу з COVID-19, але особливого наголосу на зовнішній політиці не буде.

Читайте також: Кампанія Байдена почала збір коштів на суди з Трампом

Як повідомлялося, 4 листопада у США пройшли вибори 46-го президента. Серед головних кандидатів – чинний глава держави, лідер Республіканської партії Дональд Трамп і представник від Демократичної партії Джо Байден.

Фото: MARIO TAMA/GETTY