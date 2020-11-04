Кампанія Байдена почала збір коштів на суди з Трампом

Президентська кампанія Джо Байдена почала збирати кошти на судове протистояння з Дональдом Трампом, який загрожує через суди заблокувати підрахунок бюлетенів, що надійшли поштою до виборчих дільниць.

Про це заявив у середу сам Джо Байден на офіційній твітер-сторінці, передає Укрінформ.

"Аби переконатися, що кожен голос буде врахований, ми ініціюємо найбільший захід на захист виборів, який коли-небудь проводився. Тому що Дональд Трамп не може вирішувати результат цих виборів - це робить американський народ", - зазначив Байден, додавши посилання на фонд зі збору коштів Biden Fight Trump.

Серед опцій пожертвувань на сайті фонду пропонується переслати на боротьбу з Трампом електронним платежем $15, $25, $50, $100, $250, $500, $1000 та іншу суму за бажанням.

Кандидат на посаду віцепрезидента США від демократів Камала Гарріс також розмістила подібне прохання у Твітері, підкресливши, що це може затягнутися на тижні.

"Учора ввечері Трамп погрожував звернутися до суду, щоб не допустити врахування всіх голосів, але наша кампанія готова дати відповідь. Наші зусилля можуть затягнутися на тижні, і нам потрібна ваша допомога. Чи можете ви пожертвувати 5 доларів до Фонду боротьби Байдена вже сьогодні?"- написала Гарріс.

Як повідомляв Укрінформ, нинішні вибори в США мали особливо високу явку під час голосування поштою – через пандемію коронавірусу. Цією можливістю скористалися переважно демократи. Чинний президент Дональд Трамп з самого початку намагався поставити цей спосіб голосування під сумнів через начебто можливі масові маніпуляції та погрожував судами, щоб заблокувати врахування бюлетенів, що надійшли поштою.

Фото: АА